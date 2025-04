Hombre es acusado de asesinato gracias a prueba de ADN.

El 12 de marzo, un gran jurado presentó cargos por asesinato en primer grado contra Sergio Mendez, de 42 años, por el crimen de Janette Escamilla Jaramillo.

Una madre de nueve hijos que fue brutalmente estrangulada en 2016, tras un intento de agresión sexual.

La víctima, de 33 años, fue hallada muerta bajo una rampa de patinaje en Seven Flags Park, Laredo, Texas, el 19 de mayo de ese año.

Después de haber desaparecido la noche anterior al salir de su trabajo.

Man accused of fatally strangling a mother of 9 in 2016 and leaving her body under skate ramp https://t.co/lkDoQOhtgt

— Paradise News (@TheParadiseNg) March 28, 2025