Hombre en Michigan asesina a su madre y a su vecino.

Un hombre en Michigan, identificado como Roger Albert Schweda, de 40 años, enfrenta cargos por el asesinato de su madre, Shari Schweda, de 70 años, y de su vecino, Thomas Farnsworth, de 57 años.

Los hechos ocurrieron el sábado pasado en Leoni Township, una pequeña comunidad en el centro-sur del estado, según informaron las autoridades.

De acuerdo con los reportes, Schweda presuntamente disparó y mató a su madre en su domicilio ubicado en Welch Lake Road.

Posteriormente, dejó un inquietante mensaje de voz al vecino, Thomas Farnsworth, informándole que su madre estaba muerta y que no podía regresar a casa.

