En el video se alcanza a escuchar una conversación entre el hombre denunciado y la mujer que está afrontando la situación, la mujer argumenta que no debería de importarle el cómo hable ya que solamente está hablando con su madre y no con él, a lo que el sujeto procede a provocarla verbalmente para que “caiga en su juego”.

Mujer denuncia caso de racismo en un Costco

La discusión continua pero el video es cortado, sin embargo, con información de MundoNow, afirma que el hombre no se guardó nada y le dijo contundentemente a la mujer: “Deberías de hablar inglés y agradecer que te he dejado entrar a este, mi país”.

La mujer se indignó completamente al haber escuchado dicha declaración, ya que no debería de existir dicho tipo de discriminación a ella solo por no hablar inglés o no hablarlo tan fluido como los hablantes nativos, sin embargo, el caso lamentablemente sucedió.