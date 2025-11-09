Sorprende a su pareja besando al conductor de Uber

Hombre descubre infidelidad viral

Pareja besa a chofer Uber

Video causa furor en redes

Segun informa la lengua caribe1, Lo que parecía una rutina normal terminó en una escena de telenovela.

Un hombre decidió seguir a su pareja al gimnasio tras notar comportamientos extraños en los últimos días y descubrió que lo engañaba con el conductor del Uber que solía llevarla.

El momento fue captado por el propio afectado, quien grabó la escena con su teléfono celular y la publicó en redes sociales con un mensaje que rápidamente desató el escándalo: “Ahora los Uber traen novio incluido”.

El video muestra a la mujer subiéndose al vehículo y, antes de arrancar, compartiendo un beso apasionado con el conductor.

El video del engaño se hace viral

El hecho ocurrió cuando el hombre decidió seguir discretamente la ruta del automóvil para confirmar sus sospechas.

A los pocos minutos, vio cómo su pareja se acercaba al Uber y, en lugar de saludar al chofer con cortesía, se inclinó hacia él y lo besó.

Sorprendido, el hombre no intervino de inmediato, sino que grabó la escena desde su auto para tener pruebas del engaño.

Luego, publicó el video en redes sociales, donde en cuestión de minutos comenzó a circular con miles de reacciones, burlas y comentarios de todo tipo.