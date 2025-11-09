Buscar
Aprieta "Enter" para buscar o "ESC" para cerrar.
Inicio » Lo Último » Internacional » Sorprende a su pareja besando al conductor de Uber

Sorprende a su pareja besando al conductor de Uber

Un hombre descubre infidelidad en Uber tras seguir a su pareja al gimnasio. Graba el momento del engaño y el video se vuelve viral
Por 
2025-11-09T18:30:53+00:00
Suscríbete a Nuestro Boletín
Recibe por email las noticias más destacadas
FOTO: SHUTTERSTOCK

Publicado el 09/11/2025 a las 13:30

  • Hombre descubre infidelidad viral
  • Pareja besa a chofer Uber
  • Video causa furor en redes

Segun informa la lengua caribe1, Lo que parecía una rutina normal terminó en una escena de telenovela.

Un hombre decidió seguir a su pareja al gimnasio tras notar comportamientos extraños en los últimos días y descubrió que lo engañaba con el conductor del Uber que solía llevarla.

El momento fue captado por el propio afectado, quien grabó la escena con su teléfono celular y la publicó en redes sociales con un mensaje que rápidamente desató el escándalo: “Ahora los Uber traen novio incluido”.

El video muestra a la mujer subiéndose al vehículo y, antes de arrancar, compartiendo un beso apasionado con el conductor.

El video del engaño se hace viral


El hecho ocurrió cuando el hombre decidió seguir discretamente la ruta del automóvil para confirmar sus sospechas.

A los pocos minutos, vio cómo su pareja se acercaba al Uber y, en lugar de saludar al chofer con cortesía, se inclinó hacia él y lo besó.

Sorprendido, el hombre no intervino de inmediato, sino que grabó la escena desde su auto para tener pruebas del engaño.

Luego, publicó el video en redes sociales, donde en cuestión de minutos comenzó a circular con miles de reacciones, burlas y comentarios de todo tipo.

Hombre descubre infidelidad en Uber y desata polémica online

video viral, infidelidad, infiel MundoNOW
Hombre descubre infidelidad en Uber y se viraliza FOTO: SHUTTERSTOCK

El video se viralizó en plataformas como X (antes Twitter), TikTok e Instagram, acumulando miles de reproducciones.

Muchos usuarios calificaron la situación como “una escena de reality”, mientras otros la etiquetaron como “una traición moderna con GPS incluido”.

Algunos internautas compartieron experiencias similares, alegando que también descubrieron infidelidades gracias a servicios de transporte por aplicación.

Otros criticaron el uso de las redes para exponer temas personales, señalando que el hombre pudo haber optado por resolver el asunto en privado.

La frase que se volvió tendencia

La frase del video, “Ahora los Uber traen novio incluido”, se convirtió rápidamente en tendencia, inspirando memes, parodias y videos de humor.

Usuarios de todo el continente comenzaron a recrear escenas similares con el hashtag #UberLove, mezclando ironía y diversión ante el escándalo viral.

Pese a la atención mediática, ni la mujer ni el conductor se han pronunciado públicamente sobre el incidente.

Algunos usuarios aseguran que ambos habrían eliminado sus cuentas personales tras el revuelo, mientras otros creen que la situación podría haber sido una broma planeada.

Lecciones sobre privacidad y viralidad digital

El caso pone en evidencia una vez más el poder de las redes sociales para convertir situaciones cotidianas en fenómenos virales.

La mezcla de emociones, curiosidad y humor llevó a que miles de personas siguieran el hilo del video, opinando sin conocer la historia completa.

Expertos en comunicación digital advierten que la exposición en línea puede tener consecuencias graves para las personas involucradas, incluso cuando los hechos parezcan triviales.

En este caso, una simple sospecha terminó por convertirse en uno de los videos más comentados de la semana.

Etiquetas: , ,
Artículo relacionado
Regresar al Inicio
Artículos Relacionados

Opinión: Invertir en nuestra comunidad resulta en una economía más fuerte para todos
familia celebrando la Navidad, Pino de Navidad, bengalas, gorros de Santa, MundoNOW

Navidad a la mexicana: 5 ideas para decorar

Expertos dicen que es un buen momento para comprar o vender su casa

Las 10 transacciones inmobiliarias de celebridades más caras de 2021

Así se construye una vivienda con lujo en grandes dimensiones

Una casa que se renueva con delicado interiorismo

Una casona colonial que se transforma en lienzo de arte

Desalojos aumentan meses después de finalizar la moratoria federal

Tasa de interés hipotecaria subió ligeramente esta semana el 3,12 %

Construcción de viviendas repunta un fuerte 11,8 % en noviembre

Sobresale en torno a un jardín, en la mitad del mundo

No dejes de mirarlo: verdadera fusión entre el lujo y la historia

Crecimiento anual del precio de la vivienda registra récord en octubre

Precios de viviendas alcanzan «punto de inflexión» en varios mercados

Tasa de interés de hipoteca se mantienen firmes una semana más
Alquiler de automóviles asequible, Ciudades populares para alquilar automóviles, Costos de viaje, Escapada del Día del Trabajo, Verano

Avión aterriza 37 años después de despegar… ¿Qué sucedió?
avión aterrizó

Avión aterrizó con 92 cadáveres a bordo… (VIDEO)
Foto: Shutterstock

Cuál es el color del aura según tu fecha de nacimiento

9 ángeles poderosos que debes conocer

Cómo limpiar el hígado graso en 7 días de forma natural (VIDEO)

Compra de viviendas en suburbios perdura frente a aumento en ciudades

Ventas de viviendas nuevas suben el 0,4% en octubre con alza de precios

Mercado impulsa crecimiento de alquiler de viviendas unifamiliares

Crean un espacio disruptivo en una oficina para empresas

Equilibrio contemporáneo en un proyecto de estos tiempos
daddy yankee's career, reggaeton, Ramón Luis Ayala Rodríguez

Daddy Yankee abre las puertas de su mansión para una experiencia única
Rembolso gas natural Florida

¿De donde salió el dinero de los Díaz la «familia millonaria»? (VIDEO)

¿Te apuntas? Vacaciona en esta seducción del paisaje caribeño

¡Increíble aeropuerto!: Tiene Singapur un gigante de cristal

Una aventura circular: una tendencia en América Latina

Perro millonario vende mansión en Miami que fue propiedad de Madonna

Vivir en Nueva York vuelve a salir caro pese a los escaparates vacíos

Inversores compran una de cada cinco viviendas en tercer trimestre

Tejidos en madera: una forma de organizar los espacios

Ondulación con diseño: una tendencia en la arquitectura moderna

El Agente 007 y el diseño de interiores de la película

Inflación impulsa más inversores hacia bienes raíces comerciales

Zillow vende miles de sus casas. ¿Qué significa para los compradores?

¿Invierno feroz para el mercado de las viviendas en EE. UU.?

Los 17 Trabajos Mejor Pagados en USA (Lista de Carreras)

Diseño en tendencia: trazos disruptivos en una residencia

Escultura en cerámica: la vivienda que parece una roca fría

Decoraciones de Halloween fáciles y creativas para tu casa

Ventas de viviendas aumentan debido a alza de las tasas de interés

Conocida aplicación de bienes raíces no comprará más casas este año

Pagan mil millones de dólares en rentas a más de 174 mil hogares
¿Quién mató a Valentín Elizalde?

Por fin sale a la luz el supuesto motivo del asesinato de Valentín Elizalde

La Casa en el Bosque: inmueble que respeta la naturaleza

Altos precios de las viviendas favorece a los propietarios

Carmela Moreno: una historia de superación y éxito en los bienes raíces

Ventas de viviendas en EE. UU. cayeron en agosto

¿Cómo conseguir un espacio para tu descanso? Aquí te decimos

Inflación afecta la construcción de viviendas y sube los precios

Inmobiliarias crean guía para que hispanos compren casas

Productos que no faltarán en un «hogar inteligente»

Adamari López por fin responde si se hizo la cirugía bariátrica
Ángela Aguilar trajes baño bikinis Pepe

Ángela Aguilar presume cuerpo en atrevidos trajes de baño y bikinis (FOTOS)
Jenni Rivera sin cabeza

Las 15 muertes de cantantes mexicanos más crueles y aterradoras
concepto de renovación_ casa antes y después de la renovación

¿Cuánto cobran por pintar una casa en Estados Unidos?
Car,Accident,Broken,And,Damaged,Glass,blurred,Photo

Así quedó el auto en que murió el cantante Ariel Camacho

Un vestigio de la famosa torre Eiffel en Chapala, México

Cuatro formas inteligentes de utilizar un préstamo con garantía hipotecaria

El rascacielos más alto del Bajío de Guanajuato, en México

Renovada y elegante: una vivienda que conjuga líneas modernas
Delivery truck of Amazon Prime

Trabajar Como Delivery para Amazon [Repartidor de Paquetes]
Trino Marín

¿Qué fue de Trino Marín? El primer esposo de Jenni Rivera, quién abusó de sus hijas, Chiquis y Jacqie Rivera
Mhoni vidente tanga coronavirus Covid-19 pandemia peor

Mhoni Vidente | Biografía
Hispanos en EE.UU.

Hispanos en EE.UU. ya pueden disfrutar cine en español con novedoso invento
Salud de mamá de Christian Nodal

Preocupa la salud de Cristy: madre de Christian Nodal habría cancelado su cumpleaños por complicaciones

Sheinbaum cita el Himno Nacional para responder a Trump y Estados Unidos
Muere la actriz Maricarmen Vela

Muere la actriz de Televisa Maricarmen Vela, la entrañable tía de ‘Paty’ en ‘El Chavo del 8’, a los 87 años
ICE deja a hombre herido en operativo de Long Island

Hispano fue presuntamente atropellado durante operativo de ICE en Long Island

Sean Duffy advierte reducción de vuelos antes del Thanksgiving