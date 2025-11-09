Sorprende a su pareja besando al conductor de Uber
Publicado el 09/11/2025 a las 13:30
- Hombre descubre infidelidad viral
- Pareja besa a chofer Uber
- Video causa furor en redes
Segun informa la lengua caribe1, Lo que parecía una rutina normal terminó en una escena de telenovela.
Un hombre decidió seguir a su pareja al gimnasio tras notar comportamientos extraños en los últimos días y descubrió que lo engañaba con el conductor del Uber que solía llevarla.
El momento fue captado por el propio afectado, quien grabó la escena con su teléfono celular y la publicó en redes sociales con un mensaje que rápidamente desató el escándalo: “Ahora los Uber traen novio incluido”.
El video muestra a la mujer subiéndose al vehículo y, antes de arrancar, compartiendo un beso apasionado con el conductor.
El video del engaño se hace viral
Ver esta publicación en Instagram
El hecho ocurrió cuando el hombre decidió seguir discretamente la ruta del automóvil para confirmar sus sospechas.
A los pocos minutos, vio cómo su pareja se acercaba al Uber y, en lugar de saludar al chofer con cortesía, se inclinó hacia él y lo besó.
Sorprendido, el hombre no intervino de inmediato, sino que grabó la escena desde su auto para tener pruebas del engaño.
Luego, publicó el video en redes sociales, donde en cuestión de minutos comenzó a circular con miles de reacciones, burlas y comentarios de todo tipo.
Hombre descubre infidelidad en Uber y desata polémica online
El video se viralizó en plataformas como X (antes Twitter), TikTok e Instagram, acumulando miles de reproducciones.
Muchos usuarios calificaron la situación como “una escena de reality”, mientras otros la etiquetaron como “una traición moderna con GPS incluido”.
Algunos internautas compartieron experiencias similares, alegando que también descubrieron infidelidades gracias a servicios de transporte por aplicación.
Otros criticaron el uso de las redes para exponer temas personales, señalando que el hombre pudo haber optado por resolver el asunto en privado.
La frase que se volvió tendencia
La frase del video, “Ahora los Uber traen novio incluido”, se convirtió rápidamente en tendencia, inspirando memes, parodias y videos de humor.
Usuarios de todo el continente comenzaron a recrear escenas similares con el hashtag #UberLove, mezclando ironía y diversión ante el escándalo viral.
Pese a la atención mediática, ni la mujer ni el conductor se han pronunciado públicamente sobre el incidente.
Algunos usuarios aseguran que ambos habrían eliminado sus cuentas personales tras el revuelo, mientras otros creen que la situación podría haber sido una broma planeada.
Lecciones sobre privacidad y viralidad digital
El caso pone en evidencia una vez más el poder de las redes sociales para convertir situaciones cotidianas en fenómenos virales.
La mezcla de emociones, curiosidad y humor llevó a que miles de personas siguieran el hilo del video, opinando sin conocer la historia completa.
Expertos en comunicación digital advierten que la exposición en línea puede tener consecuencias graves para las personas involucradas, incluso cuando los hechos parezcan triviales.
En este caso, una simple sospecha terminó por convertirse en uno de los videos más comentados de la semana.