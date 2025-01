Hombre denuncia detención intempestiva de su esposa por ICE.

Un residente de Miami ha denunciado la detención inesperada de su esposa por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), en el marco de redadas realizadas en el sur de Florida este domingo.

El hecho ha generado indignación, ya que la mujer se encontraba en proceso de regularizar su estatus migratorio y contaba con una cita en la corte programada. Así lo reporta CBS NEWS.

La esposa del denunciante, de origen venezolano, había vivido en Estados Unidos por varios años y estaba siguiendo los procedimientos legales para obtener la Ciudadanía Americana.

Según su esposo, todo su proceso estaba en orden hasta el momento en que fue detenida en Brownsville, Miami. «Simplemente llegaron y se la llevaron», declaró con angustia, señalando además que la pareja se preparaba para celebrar su undécimo aniversario de matrimonio.

