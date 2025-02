Hombre de origen latino fue detenido dos veces por ICE.

“No tengo ninguna duda de que si yo fuera de piel clara, ojos azules y rubio, eso no me habría pasado”, afirmó.

Días después, una situación similar ocurrió en Pembroke Pines, Florida. En esta ocasión, el hombre aseguró no tener dudas sobre el motivo de su arresto.

Según su relato, un agente lo abordó de manera agresiva. “Me dio la vuelta, de forma muy agresiva, y me ató de manos”, recordó Carlos.

El caso generó críticas sobre los procedimientos utilizados por ICE para detener personas. Morella Aguado, abogada de inmigración que no está involucrada en este caso, explicó que los agentes deben contar con una justificación legal para solicitar documentos de identidad.

El veterano lamenta la situación

“Como un extraterrestre. No soy digno. Es una sensación de vacío”, confesó. También manifestó su preocupación por la seguridad de sus padres, quienes, al igual que él, son ciudadanos estadounidenses.

El veterano de los Marines lamentó la situación y cuestionó cómo este tipo de acciones se alinean con los valores del país.

“Esta no es la razón por la que me alisté en el Cuerpo de Marines. Este no es el país que conozco”, dijo.

Sin embargo, a pesar de su experiencia, reafirmó su fe en la nación. “Sigo creyendo en este país y en que la gente es genuinamente buena”.