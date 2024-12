Hombre de Illinois enfrenta cargos federales por amenazas a Biden y a otras figuras públicas

Un hombre en Illinois ha sido acusado a nivel federal por presuntamente utilizar las redes sociales para amenazar con asesinar al presidente Joe Biden.

También a la primera dama Jill Biden, al expresidente Barack Obama y al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas.

El acusado también publicó videos en los que realizó estas amenazas a cámara abierta, según informaron los fiscales.

Jacob Sterr, de 36 años, enfrenta cargos tras supuestamente publicar en la plataforma X (anteriormente conocida como Twitter) una serie de mensajes y videos en los que amenazó la vida de estas figuras públicas.

En uno de los videos, Sterr se dirige específicamente a Mayorkas y dice: “Mayorkas, voy a hacer que te maten”, según se detalla en la denuncia penal presentada contra él.

New: Secret Service has arrested an Illinois man, Jacob Sterr for allegedly threatening President Biden, former Pres Obama, and the current DHS Secretary. According to a review by @NCITE_COE and Chapman U, he’s the 104th person charged w/ threatening a public official this year pic.twitter.com/DpjXu29Z09

— Seamus Hughes (@SeamusHughes) December 9, 2024