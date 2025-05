Hombre de Alabama atropella dos veces a una mujer y luego se lleva sus restos para quemarlos

Según la denuncia penal, cámaras de seguridad registraron el momento en que Rogers atropelló a la víctima en una zona comercial y residencial, a unos 2.4 kilómetros del hotel.

“La evidencia en video respalda que Logan Rogers atropelló a la víctima dos veces y que este acto fue intencional debido al lugar y la forma en que se llevó a cabo”, indica el expediente del caso.

Después del ataque, Rogers abandonó el automóvil en Helton Drive y solicitó a alguien que lo llevara a recoger su camioneta, estacionada en el centro de la ciudad.

Luego, según la reconstrucción de los hechos, regresó al lugar del atropello para recoger el cuerpo de Autumn y lo trasladó a su domicilio.

Autumn Paige Strickland (38) was last seen on May 16th wearing the black tank top and shorts pictured below in Florence, Alabama. Police believe that she was intentionally hit by a vehicle. Logan Rogers (28) has been arrested and charged with attempted murder. Autumn is still… pic.twitter.com/fb1I3sDOpP

— Rose (@901Lulu) May 20, 2025