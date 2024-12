Hombre causó un accidente fatal tras perder una llanta y ahora es sentenciado a 7 años de prisión

Un hombre de 37 años de Ohio, identificado como Ricky Raider, fue sentenciado a siete años de prisión por huir de la escena de un accidente que resultó en la muerte de Lauren Collins, una joven de 18 años de Kentucky.

El trágico incidente ocurrió en junio de 2023 cuando una llanta del vehículo de Raider se desprendió y atravesó el parabrisas del auto que conducía Collins.

El juez James R. Schrand emitió la sentencia en Kentucky luego de que Raider se declarara culpable de abandonar la escena de un accidente con resultado de muerte o lesiones graves, además de ser reincidente en delitos graves de primer grado.

Esta declaración evitó la necesidad de un juicio, lo que representó un alivio para la familia de la víctima.

Lauren Collins had just completed her freshman year at the University of Kentucky when her vehicle was struck by a tire that detached from another vehicle, causing her death. https://t.co/dZTkEvqIAL

— WKYT (@WKYT) December 13, 2024