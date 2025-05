Un hombre muere tras tiroteo cerca de estación MARTA en Atlanta

Un hombre murió la mañana del sábado tras recibir un disparo en las inmediaciones de la estación Garnett del sistema de transporte MARTA.

Esto sucedió en pleno centro de Atlanta.

El tiroteo ocurrió alrededor de las 6:00 a.m. en el bloque 200 de Forsyth Street y está siendo investigado por la Policía de Atlanta.

Así lo informa FOX5.

One person is dead after a shooting early Saturday morning in the 200 block of Forsyth Street near the Garnett MARTA Station. https://t.co/SlB6Rjh7eA

— FOX 5 Atlanta (@FOX5Atlanta) May 17, 2025