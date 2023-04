Las autoridades anunciaron que el Walmart ubicado en Burkhardt Road fue el afectado por la incomodidad de los clientes, quienes se asustaron ante la presencia del sujeto armado. Por el momento, no dieron a conocer la identidad del sujeto que tenía el arma en su poder al momento en que ingresó al lugar de los hechos.

Ante los últimos hechos ocurridos en el país, donde las armas de fuego tomaron un papel de peligro, las personas no dudan en correr lejos al ver a alguien utilizando un rifle o pistola. Tan solo de enero a marzo, se han contabilizado alrededor de 136 tiroteos masivos, de acuerdo con el Archivo de Violencia con Armas . Uno de los más comentados ocurrió en Nashville, cuando Audrey Hale ingresó a una escuela cristiana y asesinó a 6 personas.

“Un hombre en Evansville, Indiana, trató de caminar en una tienda Walmart con un rifle atado al hombro, pero con la política de no armas de Walmart y la policía de estar allí se detuvo, le pidió que saliera de la tienda que hizo ninguna escena no hay detención fin de la historia”, reveló un habitante en redes sociales.

El Departamento de Policía de Evansville señaló al medio de comunicación 14 News, que el sujeto ingresó a la tienda de autoservicio con el arma sujeta a un cabestrillo. Las autoridades, señalaron que no se observó que accionara el arma o tuviera algún objetivo para atacar. De hecho, no se cree que ingresara al establecimiento para provocar una tragedia.

De acuerdo con las declaraciones del Departamento de Policía de Evansville, señalaron que las autoridades de Walmart tienen una política de no armas en el interior de sus locales y por ello, las autoridades le pidieron que se retirara del sitio debido a que estaba violando una ley del establecimiento local.

Hombre armado Walmart Evansville: ¿No violó la ley?

Durante el incidente, los compradores no dudaron en externar su incomodidad e inclusive temor al ver al sujeto con un arma de fuego. La policía, cuando llegó al lugar, se le informó al sujeto lo que debía realizar al tener un arma en su poder. En estos casos, la policía no puede realizar un arresto debido a que el estado no prohíbe el uso de armas de fuego.

De acuerdo con Telemundo, se conoce que “la ley permitirá que cualquier persona mayor de 18 años porte un arma de fuego en público, excepto por razones como tener una condena por un delito grave”, por esa razón, no es ilegal portar un arma de fuego. Archivado como: Hombre armado Walmart Evansville