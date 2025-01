Hombre armado logra evadir controles en el Capitolio.

El Capitolio de los Estados Unidos se ha visto obligado a reforzar sus medidas de seguridad tras un alarmante incidente en el que un hombre armado logró burlar los controles policiales con una pistola cargada y recorrió el Congreso.

James Faber, de 27 años y en aparente crisis de salud mental, ingresó al edificio sin que su arma, escondida en la cintura, fuera detectada de manera efectiva.

Aunque el detector de metales se activó, las imágenes de vigilancia muestran que el personal de seguridad realizó una revisión superficial antes de permitirle el acceso.

Faber, originario de Ohio, viajó hasta el Capitolio mientras publicaba mensajes en línea que reflejaban pensamientos suicidas.

Capitol Police have acknowledged a stunning security failure after a 27-year-old Massachusetts man touring the U.S. Capitol passed through security with a loaded 9mm handgun during confirmation hearings. @PierreTABC has details. https://t.co/Tu6HuWWcEq pic.twitter.com/mSCxL3QXMB

— World News Tonight (@ABCWorldNews) January 24, 2025