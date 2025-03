Hombre armado es baleado por Servicio Secreto cerca de Casa Blanca mientras Trump está fuera

Un hombre armado que viajaba desde Indiana fue baleado por agentes del Servicio Secreto cerca de la Casa Blanca.

Esto tras un enfrentamiento ocurrido temprano el domingo, informaron autoridades.

Nadie más resultó herido en el tiroteo que ocurrió alrededor de la medianoche, a una cuadra de la Casa Blanca, según un comunicado del Servicio Secreto.

El presidente Donald Trump se encontraba en Florida en el momento del tiroteo.

Oralè Resisters

Secret Service Shoot

Man in front of the

White House after arm confrontation. Assailant in hospital, no agent was harmed. #WhiteHouse #SecretService #USDemocracy pic.twitter.com/8BxINIWdyJ

— Ruben Garcia (@goRubenRuben) March 9, 2025