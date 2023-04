Si tienes un amigo gay sabes que puedes confiar en ellos

Te compartimos un par de motivos por los cuales son personas geniales

A veces son lo que necesitamos

Esto puede sonar extraño, pero incluso si no eres gay, creemos que es el momento de que te concentres en conocer hombres gays. La vida puede ser difícil, pero es mucho mejor con un mejor amigo a tu lado. Algunos amigos ofrecen apoyo, otros ofrecen compañerismo, muchos te hacen reír y algunos otros tienen empatía contigo, pero hay algo único y sorprendente acerca de tener un mejor amigo gay.

No estamos seguros de si es porque son increíblemente honestos, no tienen miedo de mostrar sus emociones o porque no están tratando de llevarte a la cama, pero un mejor amigo gay puede ayudarte en todo.

Entienden a ese amigo

Como Terrance Dean, autor del libro Straight From Your Gay Best Friend: The Straight-Up Truth About Relationships, Work, and Having a Fabulous Life!, declara en la revista Glamour el secreto es que los hombres gays “podemos ser los mejores amigos, porque estamos en contacto con nuestras emociones…

No estamos tratando de acostarnos con nuestras buenas amigas y, desde luego, no vamos a pedirles prestadas sus mejores prendas de ropa y no devolverlas”. Todo esto es cierto, y son excelentes razones. Tienes que tener un mejor amigo gay. Aquí tienes 7 razones para buscar un hombre gay como tu mejor amigo.