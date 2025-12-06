Hombre abatido por la policía mientras apuñalaba a su padre en Los Ángeles

Padre e hijo mueren

Policía dispara durante ataque

Historial previo de violencia

Un hombre fue abatido por la policía de Los Ángeles mientras apuñalaba sin piedad a su padre dentro de una residencia en la calle Valerio, confirmó el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD).

El incidente ocurrió alrededor de las 8:10 a.m., hora local, el miércoles 3 de diciembre, luego de que los oficiales de la División de Patrulla de West Valley respondieran a una llamada sobre un “hombre con enfermedad mental”.

La llamada inicial advertía que el sujeto había sido diagnosticado con una enfermedad mental y estaba actuando de manera errática hacia su padre.

Aunque su identidad no fue revelada, las autoridades lo describieron como “un hijo adulto que había sido violento con miembros de la familia en el pasado”, según un mensaje publicado por el departamento en X.

Hombre abatido por la policía en Los Ángeles

Cuando los oficiales llegaron a la residencia, se encontraron con el hermano del sujeto, quien relató que acudió al lugar después de recibir una llamada de su madre, preocupada por la seguridad del padre.

El hermano informó que el hombre tenía un historial de violencia hacia sus padres, incluyendo una agresión a su madre.

De acuerdo con el LAPD, el sujeto había estado confinado en un instituto de salud mental durante varios años como consecuencia de estos incidentes previos.