Hombre abatido por la policía mientras apuñalaba a su padre en Los Ángeles
Publicado el 12/05/2025 a las 21:22
- Padre e hijo mueren
- Policía dispara durante ataque
- Historial previo de violencia
Un hombre fue abatido por la policía de Los Ángeles mientras apuñalaba sin piedad a su padre dentro de una residencia en la calle Valerio, confirmó el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD).
El incidente ocurrió alrededor de las 8:10 a.m., hora local, el miércoles 3 de diciembre, luego de que los oficiales de la División de Patrulla de West Valley respondieran a una llamada sobre un “hombre con enfermedad mental”.
La llamada inicial advertía que el sujeto había sido diagnosticado con una enfermedad mental y estaba actuando de manera errática hacia su padre.
Aunque su identidad no fue revelada, las autoridades lo describieron como “un hijo adulto que había sido violento con miembros de la familia en el pasado”, según un mensaje publicado por el departamento en X.
Hombre abatido por la policía en Los Ángeles
Cuando los oficiales llegaron a la residencia, se encontraron con el hermano del sujeto, quien relató que acudió al lugar después de recibir una llamada de su madre, preocupada por la seguridad del padre.
TE PUEDE INTERESAR: Tiroteo en fiesta infantil deja cuatro muertos y diez heridos en California
El hermano informó que el hombre tenía un historial de violencia hacia sus padres, incluyendo una agresión a su madre.
De acuerdo con el LAPD, el sujeto había estado confinado en un instituto de salud mental durante varios años como consecuencia de estos incidentes previos.
El ataque dentro del dormitorio
Los oficiales solicitaron asistencia adicional antes de entrar a la vivienda.
Una vez dentro, encontraron al sujeto en el dormitorio del padre, acostado sobre él en una cama mientras sostenía lo que parecía ser un cuchillo.
Según el informe, el hombre ignoró repetidamente las órdenes de los oficiales y, en lugar de detenerse, comenzó a apuñalar a su padre frente a ellos.
En ese momento, se produjo un tiroteo involucrando a un oficial, durante el cual el agresor fue alcanzado por disparos y detenido.
Padre e hijo mueren en la escena
El Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAFD) respondió poco después, según KTLA 5.
Tanto el sujeto como su padre fueron declarados muertos en el lugar, informó el LAPD.
En la escena se recuperaron un par de tijeras y un cuchillo de cocina, que fueron registrados como evidencia.
El LAPD indicó que no hubo oficiales ni otros residentes lesionados durante el incidente.
La investigación está ahora en manos de la División de Homicidios, que supervisa el caso. Mientras que la División de Investigación de Fuerza analiza el tiroteo en el que participó un oficial.