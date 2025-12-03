Histórica ola de frío amenaza a EE.UU. con temperaturas récord bajo cero

Histórica ola de frío

Temperaturas récord bajo cero

Contrastes climáticos en Florida

Estados Unidos se prepara para enfrentar una de las irrupciones de aire ártico más intensas de los últimos años, con temperaturas que podrían descender hasta niveles históricamente bajos en más de la mitad del país.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) alertó que el centro y el este del territorio sentirán el impacto más severo, con mínimas que podrían caer por debajo de los -17 °C o 0 °F.

Según el organismo, el patrón atmosférico empujará aire gélido hacia regiones densamente pobladas, generando condiciones similares a un invierno extremo adelantado.

“Un frío récord es posible dentro de los próximos días a lo largo del medio oeste, el Valle de Ohio y el Atlántico medio”, advirtió el NWS en su comunicado más reciente.

Millones de personas bajo riesgo por temperaturas extremas

Los meteorólogos estiman que entre 80 y 220 millones de residentes podrían enfrentar mínimas inusualmente bajas para esta época del año en más de 30 estados.

El NWS pronosticó clima invernal continuo durante la semana y el fin de semana, especialmente en zonas montañosas y regiones propensas a nevadas intensas.

Las Montañas Rocosas, las Altas Planicies, el Noroeste del Pacífico y los Grandes Lagos estarían entre las áreas con mayor probabilidad de tormentas de nieve.

En el medio oeste, se espera un escenario particularmente severo, con mínimas que podrían caer a -23 °C (-10 °F), cifra que podría igualar o superar récords previos.