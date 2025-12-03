Histórica ola de frío amenaza a EE.UU. con temperaturas récord bajo cero
Publicado el 12/03/2025 a las 13:16
- Histórica ola de frío
- Temperaturas récord bajo cero
- Contrastes climáticos en Florida
Estados Unidos se prepara para enfrentar una de las irrupciones de aire ártico más intensas de los últimos años, con temperaturas que podrían descender hasta niveles históricamente bajos en más de la mitad del país.
El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) alertó que el centro y el este del territorio sentirán el impacto más severo, con mínimas que podrían caer por debajo de los -17 °C o 0 °F.
Según el organismo, el patrón atmosférico empujará aire gélido hacia regiones densamente pobladas, generando condiciones similares a un invierno extremo adelantado.
“Un frío récord es posible dentro de los próximos días a lo largo del medio oeste, el Valle de Ohio y el Atlántico medio”, advirtió el NWS en su comunicado más reciente.
Millones de personas bajo riesgo por temperaturas extremas
Los meteorólogos estiman que entre 80 y 220 millones de residentes podrían enfrentar mínimas inusualmente bajas para esta época del año en más de 30 estados.
El NWS pronosticó clima invernal continuo durante la semana y el fin de semana, especialmente en zonas montañosas y regiones propensas a nevadas intensas.
Las Montañas Rocosas, las Altas Planicies, el Noroeste del Pacífico y los Grandes Lagos estarían entre las áreas con mayor probabilidad de tormentas de nieve.
En el medio oeste, se espera un escenario particularmente severo, con mínimas que podrían caer a -23 °C (-10 °F), cifra que podría igualar o superar récords previos.
Patrón invernal persistente y peligro para la salud
El informe del NWS subrayó que gran parte del centro y el este del país seguirá “debajo del promedio de temperatura y helado” en los próximos días como resultado de una amplia vaguada.
El organismo explicó que el avance repetido de frentes fríos reforzará un patrón típico del invierno, aun cuando aún no se ha alcanzado el pico de la temporada.
“Mucho del centro y este de Estados Unidos permanecerá debajo del promedio de temperatura (…) en este patrón parecido al invierno”, indicó el NWS.
Las autoridades también advirtieron sobre el riesgo de hipotermia y congelación, instando a los residentes a limitar la exposición al exterior y priorizar la protección térmica.
Tormentas, inundaciones y contrastes climáticos en otras regiones
Mientras el norte y el centro del país se congelan, el sureste enfrentará un episodio distinto marcado por precipitaciones intensas.
El NWS destacó que la región podría experimentar tormentas con potencial de inundaciones repentinas, complicando el panorama meteorológico de la semana.
A diferencia del resto del país, Florida vivirá un escenario completamente opuesto, con temperaturas superiores al promedio estacional.
Ciudades como Miami, Fort Lauderdale y West Palm Beach podrían alcanzar máximas mayores a los 26 °C (80 °F), acompañadas de un clima seco y estable.
Un invierno dividido según las proyecciones previas
El NWS había anticipado desde octubre que el país experimentaría un invierno con marcados contrastes entre regiones.
Las previsiones señalaban temperaturas por debajo del promedio en el Noroeste del Pacífico, las Llanuras del Norte, los Grandes Lagos y zonas de Alaska y Montana.
En cambio, se esperaban condiciones más cálidas de lo habitual en el este, el suroeste y Florida, patrón que ahora comienza a evidenciarse en la práctica.
Con la irrupción del aire ártico, millones de personas deberán tomar precauciones adicionales mientras el país se ajusta a un inicio de invierno inusualmente severo, determinó ‘EFE’ y ‘SWI‘.