Las historias de los sorteos mundialistas esconden episodios inesperados que pocos recuerdan y que revelan un lado sorprendente.

El sorteo del próximo 5 de diciembre promete detener al mundo.

No solo marca el inicio simbólico del camino hacia la Copa del Mundo, sino que llega envuelto en una atmósfera política muy distinta: se realizará en Washington, en el Kennedy Center, bajo el sello del presidente Donald Trump.

Un escenario elegante, con alfombra roja y un despliegue de espectáculo que refleja lo que el futbol moderno exige.

Sin embargo, la historia de los sorteos mundialistas no siempre fue sinónimo de glamour.

Hubo épocas en las que la improvisación, la incertidumbre y los errores marcaron momentos tan memorables como caóticos.

Por ello repasaremos aquellas historias que la FIFA quiere olvidar en los sorteos mundialistas

Cuando el sorteo era un acto improvisado

Las primeras ediciones del torneo tenían un espíritu rudimentario.

En 1930, ante la falta de confirmación de selecciones, el sorteo del Mundial de Uruguay se realizó en el puerto de Montevideo usando simplemente un sombrero con papeles.

No había ceremonias, ni televisión, ni protocolos. Solo urgencia y esperanza de que los equipos llegaran a tiempo.

En 1950 surgieron los primeros intentos de formalidad con las clásicas cestas metálicas empleadas en Brasil, donde el sorteo fue supervisado por el ministro de exteriores en el edificio de Itamaraty.

La escena aún era sobria, pero ya marcaba un interés por dotar de seriedad a un acto que definía el destino del torneo.

Para 1934, en Roma, la política también tocó al futbol. Bajo el dominio del eje y en plena tensión prebélica, el sorteo se trasladó a un lujoso hotel, el Ambasciatore Palace, dando inicio a la era de los escenarios prestigiosos.

Errores que hicieron historia

Una de las anécdotas más recordadas ocurrió en España 1982.

El sorteo es considerado uno de los peores de la historia.

Las bolitas se abrían antes de salir, los organizadores confundieron el acomodo de los grupos y, tras anunciar selecciones, tuvieron que detener todo y reiniciarlo. Los niños al estilo de la lotería nacional anunciaban nombres, pero ni eso salvó el caos.

Ya desde 1970 se había escrito una historia peculiar: la primera niña invitada a un sorteo. Se trató de Mónica Cañedo White, hija del presidente del Comité Organizador. Curiosamente, su hijo sería quien repetiría esa responsabilidad en México 1986.

El nacimiento de las galas modernas

Italia 1990 transformó por completo el concepto del sorteo. No solo se volvió un evento íntimo y exclusivo para invitados VIP, sino que integró figuras ajenas al futbol, como Sophia Loren y Luciano Pavarotti.

Desde entonces, el sorteo se volvió un espectáculo.

Estados Unidos lo llevó al extremo en 1994 con Rod Stewart y Robin Williams, mientras que Francia 1998 tuvo uno de los formatos más públicos: un sorteo ante 38 mil personas en el Estadio Vélodrome de Marsella.

Finalmente, Rusia 2018 dejó una estampa inolvidable con Diego Maradona retrasando el protocolo por negarse a madrugar, obligando al propio Vladimir Putin a modificar su itinerario para conocerlo tras la ceremonia.

Y esas son algunas de las historias que la FIFA quiere olvidar en los sorteos mundialistas.

