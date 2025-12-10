EE.UU. podría exigir historial de redes sociales de los últimos cinco años a visitantes
Publicado el 12/10/2025 a las 18:52
- Redes sociales serán obligatorias
- ESTA pedirá más datos
- Propuesta del Gobierno Trump
Algunos viajeros que buscan ingresar a Estados Unidos podrían pronto verse obligados a proporcionar su historial de redes sociales de los últimos cinco años, según una nueva propuesta del Gobierno del presidente Donald Trump.
La iniciativa, publicada en el Registro Federal por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), plantea que los visitantes procedentes de países con exención de visa entreguen más datos personales en su solicitud electrónica.
Requisito de historial de redes sociales
La medida afectaría a quienes utilicen el Sistema Electrónico de Autorización de Viaje (ESTA), mecanismo que permite viajar a EE.UU. por menos de 90 días sin visa.
Los 42 países incluidos abarcan al Reino Unido, Nueva Zelandia, Australia, Japón, Israel, Qatar y varias naciones europeas, según CNN.
Quienes aplican actualmente deben proporcionar datos como número de pasaporte, fecha de nacimiento y antecedentes penales.
Con la propuesta, el historial de redes sociales sería obligatorio, sumándose a los llamados “datos de alto valor”.
¿Qué incluye la información adicional?
La CBP sugiere incorporar el registro de números de teléfono y direcciones de correo electrónico de los últimos cinco años.
También se sumarían los nombres y fechas de nacimiento de familiares cercanos.
A esto se añadirían lugares de nacimiento, residencias y números telefónicos de esos familiares durante los últimos cinco años.
En 2016, se añadió una sección opcional para incluir redes sociales.
Hasta ahora, la CBP señalaba que no responder o no tener cuentas no generaba consecuencias negativas.
La nueva propuesta busca convertir ese apartado opcional en un requisito obligatorio.
¿Qué sigue para los viajeros?
La propuesta está disponible para comentarios públicos hasta el 9 de febrero.
No está claro cómo afectaría este cambio a quienes desean ingresar a Estados Unidos.
CNN solicitó comentarios al Departamento de Seguridad Nacional, que supervisa la CBP.
Los cambios se alinean con el impulso del Gobierno de Trump para reformar el sistema de inmigración legal.
También forman parte de su promesa de implementar un programa de deportación masiva para personas sin documentos en el país.