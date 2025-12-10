EE.UU. podría exigir historial de redes sociales de los últimos cinco años a visitantes

Redes sociales serán obligatorias

ESTA pedirá más datos

Propuesta del Gobierno Trump

Algunos viajeros que buscan ingresar a Estados Unidos podrían pronto verse obligados a proporcionar su historial de redes sociales de los últimos cinco años, según una nueva propuesta del Gobierno del presidente Donald Trump.

La iniciativa, publicada en el Registro Federal por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), plantea que los visitantes procedentes de países con exención de visa entreguen más datos personales en su solicitud electrónica.

Requisito de historial de redes sociales

🇺🇸‼️ | ÚLTIMA HORA — EE.UU. planea exigir a todos los turistas revelar hasta cinco años de actividad en redes sociales, correos, teléfonos y datos familiares como requisito obligatorio de ingreso, según un aviso oficial del gobierno. La medida aplicaría incluso a países sin visa… pic.twitter.com/ja6V5ufKBv — UHN Plus (@UHN_Plus) December 10, 2025

La medida afectaría a quienes utilicen el Sistema Electrónico de Autorización de Viaje (ESTA), mecanismo que permite viajar a EE.UU. por menos de 90 días sin visa.

Los 42 países incluidos abarcan al Reino Unido, Nueva Zelandia, Australia, Japón, Israel, Qatar y varias naciones europeas, según CNN.

TE PUEDE INTERESAR: ICE detiene a mexicano durante entrevista final para su green card

Quienes aplican actualmente deben proporcionar datos como número de pasaporte, fecha de nacimiento y antecedentes penales.

Con la propuesta, el historial de redes sociales sería obligatorio, sumándose a los llamados “datos de alto valor”.