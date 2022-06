La historia detrás de Kate del Castillo, Sean Penn y El Chapo Guzmán

Kate y Sean fueron pareja

Kate conoció al poderoso narcotraficante junto a Sean Penn en 2015. Dos años después, Del Castillo reveló que tuvo una aventura con el famoso actor. “Tuvimos sexo. Los dos somos adultos, los dos solteros, algo pasó y sigue ahí. Es solo un negocio”, admitió en una entrevista con Good Morning America, donde promocionaba su documental sobre el “Chapo” Guzmán.

Sin embargo, la también actriz aseguró que el actor puso en peligro su vida y se aprovechó de ello. “Me usó como cebo y luego no me protegió. Dijeron públicamente durante todo el juicio que los ayudó a capturarlo”. “Nunca en mi vida Sean Penn se imaginaría que me traicionaría de esta manera y que pondría en peligro mi vida y la vida de todos nosotros”, dijo en una entrevista con Telemundo.