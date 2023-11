Ramón Novarro y su romance con Rodolfo Valentino

Pero como todo en esta vida no fue nada fácil para él, pues pasó varios años como extra, camarero y modelo de desnudos.

A pesar de que no tenía el papel protagónico, Ramón hizo tan buen papel que le acarreó muy buenos comentarios por parte de la crítica.

Según reportó Yahoo en su portal, no pasó mucho tiempo para que Ramón Novarro lograra una imagen muy diferente a la de Rodolfo Valentino.

«Tú tienes que recordar esto»

A los 69 años de edad, Ramón Novarro fue asesinado por un joven que se dedicaba a la prostitución y a la delincuencia.

De este trágico hecho, la periodista Karina Longworth habló en su podcast You must remember this (Tú tienes que recordar esto).

La también crítica de cine aseguró que el actor mexicano murió asfixiado con un consolador que le había regalado Rodolfo Valentino.

Otras versiones descartan que esto haya sido real, pero si coinciden en que Ramón pagaba pequeñas cantidades por este tipo de servicios.