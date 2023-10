Sueño Millonario: La historia de Omar Hernández

Sueño Millonario comparte la historia de Omar Hernández, un hombre que vio algo más que árboles.

Él relata cómo es que fundó su empresa Omar Brothers.

Su familia, infortunadamente, fue víctima de la delincuencia en México.

Una persecución en México impulsó a Omar Hernández a salir del país y de la pobreza, subir peldaños y hacer de la tala de árboles un gran negocio.

Tenía solo 16 años cuando fue perseguido y tuvo que salir de México. Llegó a Estados Unidos solo con 100 $ en su bolsillo y hoy Omar Hernández ha logrado construir un negocio millonario que emplea a más de 20 personas en el estado de Georgia.

Omar Hernández, un hombre de determinación y perseverancia, compartió su inspiradora historia de superación en el programa «Sueño Millonario».

A los 16 años, Omar se vio obligado a huir de México debido a una persecución. Llegó a Estados Unidos con solo 100 dólares en su bolsillo, enfrentando un futuro incierto.

Su familia fue secuestrada en México

En sus propias palabras, Omar describió el momento en el que tuvo que tomar la difícil decisión de dejar su país natal:

«A las dos semanas de que yo me vine, secuestraron a mi familia, a todos. Al que estaban buscando, a final de cuentas, solamente era a mí. Yo me puse a llorar como una hora, porque se me vinieron todos. ¿Toda mi vida se me vino ante los ojos. Decía yo qué estoy haciendo aquí?»

Al final, Omar relata que no era a él al que estaban buscando si no a otro.

Él se enteró de esto cuando ya todo había pasado, pues no había tanta comunicación, más bien, facilidad de ponerse en contacto, en aquel entonces. Afortunadamente, no hubo pérdidas que lamentar.