Sueño millonario: María Sandoval

Sueño millonario te comparte la historia de María Sandoval.

Se mudó por su familia.

El rompope fue lo que le permitió tener algo propio.

La historia de María Sandoval comienza cuando sus dos hijas le piden que esté más cerca de su papá, ya que ellas lo extrañaban.

Es así como esta mujer decide venir a este país para estar más cerca en familia. Cuando llega, primero lo hizo a California y posteriormente llega a Atlanta para quedarse.

En México, se dedicaba a la venta de oro y plata, y, en sus palabras, le iba bastante bien.

No obstante, para ella era necesario que sus hijas se sintieran bien y que estén con su padre como ellas le pidieron.

Primeros trabajos

El primer trabajo que tuvo fue en una imprenta. Cuenta que, para llegar a tiempo y dejar todo listo en casa, se levantaba a las cuatro de la mañana.

No obstante, sintió que en este trabajo no iba a avanzar. Renuncia y decide buscar algo diferente. Una familiar le hace una propuesta. Le dice que por qué no trabajan de meseras.

Luego de pensarlo un poco, dice sí y comienza a trabajar y le iba bastante bien. No obstante, tenía una situación pendiente y esa era sus papeles.

Unas compañeras comenzaron a quejarse de ella y luego, debido a que no contaba con sus documentos, la despiden de este trabajo y entonces piensa qué hacer ahora.