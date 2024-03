Esta es la conmovedora historia de amor entre Assi Luskey y La Bronca

No obstante, está en riesgo de salir hoy de este reality show, pues la nominaron junto a Alfredo Adame, Cristina Porta, Alana Lliteras y Guty Carrera.

Con lo que no contaba Sylvia era que ‘El Ojitos’ se convertiría en su esposo.

«Te acercaste con una seguridad y me dijiste al oído… ‘vas a ser mi esposa’. Yo te contesté: ‘estás loco'», expresó.

«Gracias por regalarme un hogar estable»: La Bronca

En esta misma publicación, que provocó todo tipo de reacciones, La Bronca le dedicó palabras de agradecimiento a Assi Luskey.

Justo ese día, 15 de noviembre, su esposo cumplía un año más de vida. Desde el 2011, están juntos como pareja.

«Gracias por regalarme un hogar estable y por darnos la prioridad en tu vida, me encanta la mujer que me he convertido a tu lado».

Además, la locutora de radio le agradeció a su pareja por estar con ella en los momentos más oscuros de su vida.