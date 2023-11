Cada vez más hispanos cumplen el Sueño Americano al comprar casas en EEUU

Cómo comprar una casa

Con esos datos, puede que te sientas motivado a adquirir tu hogar. No es para menos. Lo primero es analizar la situación en la que te encuentras. Rocket Mortgage sugiere que consideres esto: deudas, puntaje de crédito, down payment, ingresos, nivel de estabilidad, mantenimiento de la casa.

Las deudas son de los primeros aspectos a considerar debido a que ese dinero es importante tenerlo para que no te afecte en tu historial crediticio. Cuando tus deudas están en control podría ser que el dinero que ahorres sea destinado para tu nuevo hogar.

El puntaje de crédito va de la mano con el anterior, debido a que los bancos están interesados en saber tu nivel de confiabilidad para cubrir tus responsabilidades con deudas. Este es importante para conseguir un préstamo hipotecario.Un mínimo de 620 puntos es necesario para calificar en la mayoría de las hipotecas.

En cuanto al down payment, no necesitas un 20% de pago inicial; un 3% para préstamos convencionales o 3.5% para Federal Housing Administration (FHA) son opciones, y préstamos del veteran affairs (VA) o United States Department of Agriculture (USDA) no requieren pago inicial.

Los ingresos son importantes para cualquier tipo de compra que quieras hacer. Es necesario que hagas cuentas para saber tu situación económica y estés completamente informado de tus posibilidades financieras. Esto va acompañado de la estabilidad que puedas tener en este momento, pues aunque el futuro es impredecible, tener un panorama real aumenta las posibilidades del éxito de cualquier situación de vida.

Por último, una casa requiere de mantenimiento. Considera plomería, cableado eléctrico, gas, agua, y hasta internet. Los imprevistos en los hogares pueden ser asuntos de atención inmediata, debido a que una cosa que no funcione puede afectar a otra y así se hace una bola de nieve. Considera tener dinero ahorrado para estas situaciones.