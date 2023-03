“Yo pensé que no la iba a volver a ver nunca”, recuerda Estella, quien se alegró al saber que la policía la había encontrado, aunque le duele lo que ocurrió con su hija.

Tras reportar el caso con la policía de Texas y luego de días de búsqueda su hija, a quien MundoNow prefiere no identificar por respeto a la víctima, fue encontrada de la peor manera y donde nadie nunca imaginó.

Camacho está acusado de ocho delitos graves, incluidos secuestro, restricción, trata de personas y más. Bianca Davis es la directora ejecutiva de New Friends New Life, una organización sin fines de lucro que trabaja ayudando a los adolescentes explotados sexualmente a salir adelante y lograr una nueva vida envía consejos a los papás para evitar estos casos.

“No estoy involucrado en lo que sea que esté haciendo”

“Simplemente lo acogí. Lo ayudé”, dijo. “No estoy involucrado en lo que sea que esté haciendo porque no sabía qué era ese tipo de persona”.

"Simplemente lo acogí. Lo ayudé", dijo. "No estoy involucrado en lo que sea que esté haciendo porque no sabía qué era ese tipo de persona".

Sobre esto la especialista de New Friends New Life apunta "aunque es alarmante, no nos sorprende porque así es cómo ocurre el tráfico en nuestra comunidad".