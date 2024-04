Hispano se salva de la pena de muerte en Texas

A Tomas Gallo se le sentenció a la pena capital por asesinar a la hija de su novia, informó el periódico The Texas Tribune.

La pequeña tenía 200 lesiones en todo su cuerpo

De acuerdo con información de Efe, a Destiny Flores se le encontró sin vida el 11 de diciembre de 2001.

Supuestamente, la niña estaba bajo el cuidado de Tomas Gallo. La autopsia encontró que la pequeña tenía 200 lesiones.

Entre ellas, se contaba una fractura de cráneo y evidencias de una grave agresión sexual.

Desde su primer juicio, la defensa alegó que Gallo sufre un retraso mental, por lo que no era elegible para la pena de muerte. No obstante, el jurado no estuvo de acuerdo.