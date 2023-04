A Anthony Reyes lo presentaron ante una corte de Nueva York por los cargos de hurto mayor, imprudencia temeraria, falsificación, uso no autorizado del vehículo, posesión criminal de utilería robada, entre otros más que se establecen.

LO SORPRENDIERON

Al llegar al lugar, los oficiales vieron a un hombre dentro del autobús; trataron de entrar al vehículo y el sospechoso empezó a resistir, detalla el informe policial. Los policías utilizaron una pistola Taser, pero el sospechoso encendió el autobús y escapó.

La persecución inició, el sospechoso conducía imprudentemente y colisionó contra varios vehículos estacionados.

Pese al golpe no se detuvo y se estrelló contra un edificio ubicado en el en 1738 East New York Ave. El sospechoso no se rindió; huyó hacia el norte por Georgia Ave. y chocó contra un vehículo que se dirigía hacia el este en Atlantic Ave. Archivado como: Hispano robo autobús escolar