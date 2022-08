Hispano salió de fiesta y despertó en un ataúd bajo tierra

Víctor Hugo asistió a la celebración de la Pachamama (Madre Tierra) y asegura que intentaron ofrecerlo como sullu, es decir, como una ofrenda . “Anoche hemos ido a bailar, yo soy guía, y ya no me acuerdo”, contó el hombre sobre el aterrador incidente a los medios locales.

Víctor Hugo asegura que se aprovecharon su estado de ebriedad y que intentaron darlo como ofrenda. “Lo único que recuerdo es que pensé que estaba en mi cama y me he levantado para ir a orinar, y ya no he podido moverme más”, cuenta el hombre sobre el inquietante momento. VER VIDEO AQUÍ .

¿Cómo logró salir con vida?

“He empujado el ataúd apenas he roto el vidrio y, por el vidrio, ha empezado a entrar tierra y así he logrado salir. Me han enterrado“, contó Víctor Hugo. Después de que consiguiera escapar, deambuló por la Ceja de El Alto hasta que pudo pedir ayuda a un joven, quien lo llevó a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC).

Sin embargo, las autoridades no lo ayudaron y ni siquiera quisieron recibir su denuncia argumentando que el hombre todavía estaba ebrio. “He roto el vidrio, toda mi mano me he lastimado, apenas he salido. En Achacachi. Pero fui a la policía y me dijeron que estoy en estado de ebriedad. ‘Vas a venir sano’, me dijeron”, contó a medio locales.