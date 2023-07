Un hombre hispano quien es propietario de un mini mercado en Los Ángeles, recibirá un jugoso cheque después de haber vendido el boleto ganador de la lotería. La noticia sorprendió a toda su familia debido a que no se esperaban que fueran a recibir una gran suma de dinero.

Los números ganadores de la loteria

Por su parte, Carolyn Becker, portavoz de la Lotería de California, dijo que la persona que compró el boleto ganador aún no se ha presentado públicamente. «Hoy estamos aquí parados preguntándonos si la persona que compró el boleto ya se dio cuenta. No lo sabremos en la lotería, el público no lo sabrá, hasta que alguien se presente y reclame ese premio».

Una vez que esa persona se presente, Becker dijo que pasará por un proceso de investigación para asegurarse de que sea el ganador legítimo. Tienen hasta un año para reclamar el premio. Los números ganadores del sorteo de la noche del miércoles fueron: bolas blancas 7, 10, 11, 13, 24 y Powerball rojas 24. Archivado como: Hispano boleto ganador Powerball