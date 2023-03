En circunstancias que aún no están claras murió a balazos el joven hispano Robert Maldonado, de 16 años, en las afueras de un centro comercial en Longmont, Colorado.

“Fue una locura, se suponía que era algo familiar”, comentan un asistente a MundoNow quien pidió no ser identificado. En medio de la balacera es cuando Maldonado es impactado por los proyectiles.

“Cualquier apoyo y oraciones durante este momento difícil”

La familia está afligida y lucha para aceptar la repentina pérdida de su amado hijo por motivos que no saben explicar. Los Maldonado no solo piden apoyo para recaudar los $5,000 dólares del funeral, si no que piden oraciones para encontrar paz y consuelo.

“Estamos agradecidos por cualquier apoyo y oraciones durante este momento difícil”, resaltan. Para llevar al adolescente a su última morada, la familia necesita recaudar aún más de 3 mil dólares. La familia agradece por la generosidad por cualquier aporte. Archivado como: Hispano asesinado tiroteo centro comercial.