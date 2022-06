Hispano amenaza con arma en parque de California y resulta mortal

La policía de Fresno recibió llamadas de emergencia cerca de 8:34 p.m. por un sujeto que agitaba peligrosamente un arma sobre su cabeza cerca de los baños de Vinland Park. Cuatro oficiales respondieron y, aunque el hombre ya no se encontraba cerca de los baños, pudieron ubicarlo dirigiéndose hacia el norte.

Amenaza inminente

Sin embargo, las cosas no resultaron como esperaban. El hombre no seguía las instrucciones de la policía. “En algún momento, el sospechoso se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia los oficiales de manera agresiva. No bajó el arma. Y vino hacia los oficiales armado”, continuó contando Balderrama.

En ese punto, en el que el agresor se movilizó violentamente hacia la policía, dos de los cuatro oficiales abrieron fuego. Los disparos impactaron al sospechoso, quien cayó al suelo baleado. El jefe de policía no detalló cuando disparos se realizaron, pero confirmó vagamente que fueron “múltiples”.