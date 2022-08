Las redes sociales están empapadas de diversa información, pues no solo son empleadas para el entretenimiento, sino que noticias corren mediante ellas. Debido a que las personas últimamente recurren a dichas plataformas para estar al tanto de lo que acontece cada día es que varios influencers aprovechan dicha oportunidad para manifestarse.

"Como siempre se los digo mi gente, si son indocumentados no viajen a los aeropuertos fronterizos. Esto fue en McAllen Texas y como pueden ver la patrulla fronteriza está presente y si no tienes documentación te van a detener, difundan para que todos estén informados", señaló el joven de 24 años.

Fue a través de su cuenta oficial de Tik Tok que Carlos Eduardo decidió compartir un video corto en donde brindó de nueva cuenta su apoyo para informar a los inmigrantes sobre el cuidado que deben tener tras la detención de personas que no cuentan con sus documentos legales.

“Mi meta es poder dar apoyo moral y legal a los migrantes”

En una entrevista para el medio citado el joven señaló, “No quiero ser un abogado que tenga su propio despacho y que cobre. Quiero trabajar directamente en el trabajo social sin fin de lucro. Mi meta es poder dar apoyo moral y legal a los migrantes. Por eso estoy estudiando Leyes”.

Cabe señalar que cientos de inmigrantes suelen ser detenidos por la Patrulla Fronteriza tras pasar al extranjero sin documento alguno, "Hago videos en redes sociales. Mucha gente me sigue, la mayoría son migrantes en Estados Unidos. Así que lo que yo tengo es un formulario que la gente llena y me dice si tiene un familiar detenido en un centro. Me dan sus datos, voy al sistema de depósito de dinero, les escribo una carta y les mando dinero", añadió. Archivado como: Hispano advierte a inmigrantes.