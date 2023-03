Hispana es quemada viva por su exnovio en plena vía pública (VIDEO)

Madre de la víctima rompe el silencio

La madre de Katherine Gómez habló con el noticiero ‘Punto Final’, donde dejó claro estar devastada ante la muerte de su hija tras terrible ataque. ” Mi corazón está partido, mi esposo está desecho y eso que él todavía no la ha visto, mi familia está totalmente desecha” dijo la mujer al noticiero.

“Su abuelo me pregunta que pasó y yo no le respondo, porque me da miedo responderle, es una persona mayor, era la luz de sus ojos, era su niña” terminó por decir la madre de la víctima sobre la pérdida de su hija y como ha resultado difícil para su familia. Para ver las fuertes imágenes del ataque da clic AQUÍ.