Pedro Panjón ya no leyó más y corrió a buscarlos en el interior de la vivienda. “Encontré a mis dos hijos, a mi hija y a mi hijo grande, echados muertos, corrí para el otro cuarto y encontré a mi chiquito también muerto”, contó al canal de noticias Telemundo el afligido padre.

“Cuando los niños no salieron… ahí fue cuando se le rompió el corazón” y sintió que algo debía estar muy mal, comentó Digna Naulaguari, prima de Panjón. El hombre desesperado entró corriendo por la cocina y encontró una carta que decía: “Lo siento, Pedro, me llevo a mis hijos“.

Pedro Panjón regresó a casa el miércoles por la tarde, pero encontró la puerta cerrada con llave y sus hijos no salieron a recibirlo, así que de inmediato supo que algo andaba mal. La tragedia ya había ocupado cada rincón de su hogar en Connecticut. El hombre entró solo para confirmar que toda su familia había muerto.

Panjón no pudo ubicar a su esposa dentro de la casa y llamó desesperado a emergencias, pero no le entendían, así que corrió al patio para pedir ayuda de algún vecino. El hombre se desplomó y tuvo que ser llevado a un hospital, informó el Diario de NY . Mientras tanto, oficiales de policía acudieron a la escena a las 6:33 de la tarde y fueron ellos los que encontraron a Sonia Loja, quien se había colgado en el cobertizo del patio trasero.

¿Por qué Sonia hizo algo así?

Panjón, que trabaja como paisajista y carpintero, dice que no vio signos de que algo así pudiera pasar. “Me siento terrible”, dijo el hombre frente a su casa que se convirtió en un homenaje improvisado con velas, fotos y globos por su familia. “No había nada malo en cómo actuaba Sonia”, comentó.

Por su parte, Sonia Loja, una inmigrante ecuatoriana de 36 años, estaba sufriendo de depresión. Según Naulaguari, no había podido tratar su condición mental porque no contaba con un seguro de salud y era “demasiado caro ir al médico”. A Sonia le habían cerrado el negocio ilegal de cuidado infantil y eso había profundizado su dolor, apunto el New York Post.