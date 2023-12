Mujer discriminada en un baño de Disneylandia por hablar español

Ramírez asegura que no era la primera vez que se tropezaba con personas así, pero esta vez no pudo ignorar su actitud, pues su hijo estaba presente y fue víctima también.

«Tu no eres nadie para decirme que este es tu país»

La anglosajona no hizo el más mínimo esfuerzo por disimular su enojo y abriendo sus labios descargó contra la hispana.

Sí, porque estamos en América. Esto es América y no se habla español en América, le respondió la mujer de unos 22 años, quien se muestra intranquila dentro de la sala de sanitaria.

«Tu no eres nadie para decirme que este es tu país y que idioma tengo que hablar. Y no es mi culpa que no seas bilingüe», le replica, en un perfecto inglés, Ramírez a su agresora.

«Porque soy americana y blanca», exclama visiblemente más molesta @lexiray011, quien al escuchar que su comentario era racista explotó y dijo: «No me importa, odio a los mexicanos. Es verdad».