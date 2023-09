Hispana derriba su propia casa en venganza

Sin embargo, Yumiko no estaba dispuesta a quedarse de brazos cruzados y decidió tomar medidas drásticas.

El Poder Judicial de Perú emitió una orden para que Yumiko abandonara la casa en disputa, y ella cumplió con esta orden, pero no sin antes tomar medidas drásticas.

«Mantiene dos hijos y actualmente tiene dos hijos más. Yo tengo documentos en la comisaría, que él se retira voluntariamente, yo no lo he echado», dijo según Revista Fama.

Asegura que ella construyó la casa

Decidió contratar a un equipo para derribar la casa que había construido con sus propios ahorros. Explicó su motivo diciendo: «A mí me ha costado esfuerzo».

«Me he privado de muchas cosas, incluso mis hijos, nosotros hemos pasado un montón de cosas desde que el señor nos abandonó», agregó.

Yumiko argumenta que la resolución de la demanda no fue justa y que no recibió un trato adecuado por parte de su ex esposo.

Lo anterior, dado que durante muchos años se había encargado del cuidado de su suegra.