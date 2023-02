Una hispana se declaró culpable de asesinar a su esposo

Patricia Márquez, madre de la víctima pide justicia

Márquez señaló que los celos la llevaron a cometer el crimen

“Mucho dolor por la pérdida de mi hijo y lo que yo quiero es que se haga justicia” para Luis Sandoval, un hijo amoroso según dice, Patricia Márquez, su madre quien nunca pensó le daría el último a Dios a sus 22 años.

Un dolor que le tocó más duro cuando le sepultó, mientras recordaba que la acusada de arrebatarle la vida a su hijo era su nuera, a quien vio cara a cara antes del crimen, y hoy viernes más de un año después frente a una corte en Denver donde se declaró culpable de terrible asesinato.

Madre de la víctima pide justicia

“Porque él ya no puede hablar, pero estamos nosotros”, dijo a MundoNow Márquez dejando claro “aunque el dolor nunca se me va a quitar, me da un poco de aire saber que esa mujer va a pagar”.

Habla de lo que Janeth Juárez, también de 22 años, le hizo a su hijo. La mujer ahora permanece arrestada, enfrentaba cargos por asesinato en primer grado y hoy se declaró culpable.

Hispana asesinó a su esposo a balazos

Fue justamente en frente de la vivienda de los parientes de la criminal, donde la familia asegura la víctima fue asesinada a balazos.

Vecinos de la zona le habrían contado a la madre de Luis cómo ocurrieron los hechos.

Cuenta que salieron de la casa del padre de Janeth, quien habría estacionado en el garaje, bajó del auto a su bebé, entró al lugar, para posteriormente salir a disparar contra Luis, denuncian.

“Lo asesinó cruelmente. A ella no les bastó un solo balazo, para quitarme mi hijo, ella le dio dos más para asegurarse que lo iba a matar muy bien”, apunta la adolorida madre.

Hispana se declara culpable de asesinar a su esposo: Familiares señalaron que era celosa

Se conoció que después del incidente, Juárez regresó a la casa y les dijo a los testigos que acababa de disparar a su esposo por intento de secuestro, algo que desmienten los seres queridos de Luis, pues dicen la joven era celosa con él.

Blanca Márquez, tía del fallecido dice: “Parece ser que había chantajes, usaban al bebé para chantajearlo, el papá también como que lo forzó a que lo casaran, él no quería casarse”

Un matrimonio que terminó quitándole la vida

“Él vivía en el gimnasio y ya ni siquiera ella lo dejaba hacer ejercicio porque era celosa y no quería que él saliera”, denuncia Márquez.

Hispana se declara culpable de asesinar a su esposo

Ahora será hasta el 21 de abril a las 10 de la mañana cuando le dictaran sentencia en un juzgado de la capital de Colorado.

“Ella es un demonio estaba mintiendo a todo el a todo el mundo. Los celos la hicieron matar a mi hijo”, dije la madre