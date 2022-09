No es la primera vez que la tiktoker sube un video de ese tipo, pues al entrar a su perfil uno se puede percatar de diversas grabaciones relacionadas. “Seguimos en la tienda Black Friday acá en Estados Unidos donde los días viernes está todo en 7 dólares… En el primer mesón no tuve suerte, me conseguí una silla playera valorada en 40 dólares y la voy a pagar por tan solo 7”, dice en su video. Archivado como: Hispana compra costosa laptop.

Tras ahorrar miles de dólares hispana compra costosa laptop a tan solo 7 dólares

En ese mesón la tiktoker se llevó una cafetera y una máquina de afeitar pero la gran suerte para la influencer apenas estaba por llegar. “Estoy temblando, estoy temblando, no lo puedo creer miren una computadora Mac Book. Yo siempre he dicho, el que persevera alcanza ya tengo mi computadora todavía no me la creo”, expresó con inmensa felicidad.

De inmediato sus seguidores acudieron a la caja de los comentarios para reaccionar ante la gran oportunidad de Nati, “Trágame tierra y escúpeme en EE.UU”, “Son devoluciones de Amazon”, “Voy a ahorrar mi dinero y cuando junte me voy a Estados Unidos”, “Que suerte la tuya”, “Pura farsa”, “No puede ser posible!!!”, “Que envidia”, “Muchas felicidades”, “Eso es increíble”, se lee. PARA VER EL VIDEO DA CLICK AQUÍ. Archivado como: Hispana compra costosa laptop.