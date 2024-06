Hispana no tuvo piedad del hijo de su amiga

La madre quedó perpleja por los hechos

Sucedió en Oklahoma

Una madre hispana vivió el peor momento de su vida, cuando su pequeño hijo vio la muerte de cerca, a manos de alguien en quien ella confiaba.

La pesadilla comenzó la tarde del sábado 15 de junio, cuando la Policía de Tulsa, en Oklahoma, respondió a una llamada urgente.

Se trataba de un arrollamiento cerca de la intersección local, justo en la entrada de su hogar.

La víctima, un pequeño de dos años, permanecía en el suelo, aterrado y con claras señales en su pecho de haber sido atropellado por un vehículo.

Una hispana no se tentó el corazón

Los padres, desesperados, no podían explicarle a los agentes qué había ocurrido, ellos no estuvieron presentes y no había rastros de la persona que cometió el crimen.

Aparentemente, aprovechó la soledad para huir, sin siquiera dar socorro al pequeño.

Ante esto, los oficiales de policía comenzaron a realizar una búsqueda exhaustiva en la zona y a revisar las cámaras de seguridad cercanas para encontrar al responsable.

Sin imaginar que terminaría siendo alguien en quien la familia confiaba plenamente.