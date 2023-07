Pero eso no lo es todo, si no que también aseguró que lo ayudó con otros gastos bastante fuertes que la dejaron con muchas deudas: «Le ayudé a sacar una camioneta, y cuando nos dejamos, se fue con camioneta pagada, se quedó con crédito establecido, yo no», puntualizó. «Yo tuve que empezar desde cero».

Internautas la viralizan y le dan consejos para salir adelante

«Lo ayudé a crecer pero yo no crecí. Enserio mujeres, somos el soporte de nuestros esposo, pero no se olviden de cuidar de ustedes mismas, no se olviden de crecer, de prepararse. Lo que a mí me toca aguantar ahorita que le sirva de experiencia a ustedes», dijo.

En los comentarios, la gente le demostró su apoyo y también le brindaron consejos: «A mi me dieron un buen consejo: “Nunca le digas a tu pareja cuanto dinero tienes, así sea solo 1 dólar”, «Como una mujer que viene de violencia domestica yo busque ayuda y me ayudaron a divorciarme también el gobierno me ayudo con dinero», «El karma existe», «El paso más difícil ya pasó y es irse», dijeron.

