Hipotecas portátiles: la nueva idea de Trump para compradores
Publicado el 11/13/2025 a las 15:40
- El gobierno de Trump analiza implementar hipotecas portátiles en Fannie Mae y Freddie Mac.
- La medida permitiría trasladar una tasa baja de una casa a otra.
- Funcionarios advierten desafíos y piden evaluar riesgos.
El mercado de vivienda enfrenta uno de sus mayores retos en una década: propietarios que no quieren vender porque perderían sus tasas hipotecarias históricamente bajas.
Ante este estancamiento, la administración analiza nuevas alternativas para facilitar la movilidad residencial.
Una de ellas es permitir que los dueños transfieran su tasa actual a una nueva propiedad, una idea que busca aliviar costos en un mercado marcado por altos precios y una demanda insatisfecha.
Hipotecas portátiles: cómo funcionarían
Bill Pulte, director de la FHFA, confirmó que se evalúa ampliar opciones de hipotecas portátiles dentro de Fannie Mae y Freddie Mac.
🚨 JUST IN: The Trump administration is now looking into normalizing PORTABLE MORTGAGES – allowing Americans to keep their interest rate, term and lender when moving to a different home.
FHFA Director Bill Pulte: «We are actively evaluating portable mortgages.»
This also allows… pic.twitter.com/t6awRphldc
— Eric Daugherty (@EricLDaugh) November 12, 2025
Bajo este esquema, un propietario podría mantener:
- Su tasa actual
- El plazo establecido
- Comisiones ya fijadas
Nerdwallet detalla que, dependiendo del prestamista, también podría modificarse la duración del préstamo o convertirlo de conjunto a individual.
¿Cuáles son los beneficios potenciales hipotecas transferibles?
Entre las ventajas más citadas:
- Permite conservar una tasa baja en un mercado donde las tasas actuales siguen por encima del 6%.
- Evita pagar comisiones por cancelación anticipada.
- Reduce el impacto económico de mudarse a otra vivienda.
Este tipo de hipotecas transferibles puede ser útil para propietarios que firmaron préstamos con tasas cercanas al 3% antes del alza post-pandemia.
Desventajas y obstáculos actuales
Aunque atractiva, la portabilidad presenta desafíos:
- Podría impedir comparar ofertas más competitivas.
- Si la nueva casa es más cara, el préstamo adicional tendría condiciones distintas.
- Prestamistas tendrían que ajustar procesos, costos y regulaciones.
Además, en EE.UU. casi no existen productos de hipoteca portátil, por lo que se requerirían cambios estructurales.
Impacto en la comunidad latina
Para compradores hispanos, la portabilidad podría aliviar la presión causada por tasas altas y precios elevados.
- Conservar una tasa baja es clave para presupuestos ajustados.
Sin embargo, implica comparar cuidadosamente costos, tarifas adicionales y condiciones del préstamo complementario.
Qué sigue
La FHFA continuará evaluando la viabilidad y seguridad del modelo.
- El gobierno busca mecanismos para desbloquear el mercado, reducir costos y permitir movilidad sin grandes aumentos de pago.
Las próximas decisiones podrían cambiar cómo compran y venden casa millones de familias.