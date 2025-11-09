Donald Trump propone hipotecas a 50 años para aliviar el costo de la vivienda en EE. UU.
Publicado el 09/11/2025 a las 13:55
- Trump impulsa hipotecas prolongadas
- Pulte confirma plan federal
- Críticas por deuda a largo plazo
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planteó la posibilidad de implementar hipotecas a cincuenta años con el objetivo de reducir los pagos mensuales de los compradores e impulsar el acceso a la vivienda, un problema creciente en el país por los altos costos inmobiliarios.
Trump anunció su propuesta a través de Truth Social, donde compartió una imagen titulada “Grandes presidentes estadounidenses”.
En ella, se observa al expresidente Franklin D. Roosevelt bajo la frase “Hipotecas a 30 años”, y a sí mismo con el texto “Hipotecas a 50 años”.
El gesto no es casual: Roosevelt, durante su administración entre 1933 y 1945, transformó el sistema hipotecario estadounidense como parte de su estrategia para combatir los efectos de la Gran Depresión de 1929.
En 1934 creó la Administración Federal de Vivienda (FHA), que impulsó la adopción de las hipotecas a 30 años, hoy una práctica estándar en el país.
El nuevo planteamiento de Trump busca ampliar ese legado con una fórmula más prolongada que permita pagos mensuales más bajos, aliviando la presión sobre millones de familias que enfrentan precios récord en el mercado de la vivienda.
El apoyo de la Agencia Federal de Financiamiento de la Vivienda
Bill Pulte, director de la Agencia Federal de Financiamiento de la Vivienda (FHFA, por sus siglas en inglés), confirmó el domingo en la red social X que el Gobierno trabaja en esta iniciativa.
“Estamos totalmente enfocados en garantizar el sueño americano para los jóvenes, y eso solo puede suceder mediante la compra de una vivienda.
Una hipoteca a 50 años es simplemente un arma potencial dentro de un amplio arsenal de soluciones que estamos desarrollando en este momento”, afirmó Pulte.
La declaración subraya el interés de la administración por ofrecer alternativas frente a la crisis de asequibilidad que afecta a buena parte de la clase media estadounidense.
Los precios de la vivienda han crecido más rápido que los ingresos, y las tasas hipotecarias se mantienen elevadas, lo que ha dificultado el acceso para los nuevos compradores.
Críticas y riesgos del endeudamiento prolongado
A pesar del objetivo de aliviar las cuotas mensuales, la propuesta ha generado críticas incluso dentro del Partido Republicano.
La legisladora Marjorie Taylor Greene expresó en X su rechazo al proyecto al considerarlo perjudicial para los ciudadanos.
“Al final, beneficiará a los bancos, a los prestamistas hipotecarios y a los constructores de viviendas, mientras que la gente pagará mucho más en intereses a lo largo del tiempo y morirá antes de terminar de pagar su casa. ¡En deuda para siempre, en deuda de por vida!”, escribió.
Varios medios especializados coincidieron en que, aunque los compradores podrían ver reducidos sus pagos mensuales, el costo total de la hipoteca sería mucho mayor debido a los intereses acumulados.
Además, prolongar el periodo de endeudamiento podría afectar la capacidad de ahorro de los ciudadanos durante gran parte de su vida e incluso generar presiones alcistas en el precio general de la vivienda.
Este tipo de medidas suelen implementarse en contextos de recesión o desaceleración económica.
En este caso, la Administración Trump busca anticiparse a los signos de enfriamiento en el sector inmobiliario y presentar una solución que combine estímulo económico y alivio financiero, aunque con efectos aún inciertos para la estabilidad del mercado.