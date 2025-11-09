Donald Trump propone hipotecas a 50 años para aliviar el costo de la vivienda en EE. UU.

Trump impulsa hipotecas prolongadas

Pulte confirma plan federal

Críticas por deuda a largo plazo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planteó la posibilidad de implementar hipotecas a cincuenta años con el objetivo de reducir los pagos mensuales de los compradores e impulsar el acceso a la vivienda, un problema creciente en el país por los altos costos inmobiliarios.

Trump anunció su propuesta a través de Truth Social, donde compartió una imagen titulada “Grandes presidentes estadounidenses”.

En ella, se observa al expresidente Franklin D. Roosevelt bajo la frase “Hipotecas a 30 años”, y a sí mismo con el texto “Hipotecas a 50 años”.

Donald Trump propone hipotecas a 50 años para aliviar la vivienda

🇺🇸‼️ | ÚLTIMA HORA — Trump anuncia que vienen las hipotecas a 50 años. Lo confirmó en un post de Truth Social, adelantando un plan para ampliar el acceso a la vivienda en EE.UU. pic.twitter.com/i8tJ0l4nUl — UHN Plus (@UHN_Plus) November 8, 2025

El gesto no es casual: Roosevelt, durante su administración entre 1933 y 1945, transformó el sistema hipotecario estadounidense como parte de su estrategia para combatir los efectos de la Gran Depresión de 1929.

En 1934 creó la Administración Federal de Vivienda (FHA), que impulsó la adopción de las hipotecas a 30 años, hoy una práctica estándar en el país.

El nuevo planteamiento de Trump busca ampliar ese legado con una fórmula más prolongada que permita pagos mensuales más bajos, aliviando la presión sobre millones de familias que enfrentan precios récord en el mercado de la vivienda.