Hipertensión arterial: cómo cuidarte desde casa y mantener tu presión bajo control!

Descubre cómo la hipertensión arterial puede prevenirse y controlarse con hábitos sencillos; protege tu corazón y mejora tu calidad de vida.

Hipertensión Arterial : Controla tu presión en casa

Reduce la sal y el estrés

Mantén hábitos saludables diarios La hipertensión arterial, conocida como la “presión alta”, ocurre cuando la fuerza con la que la sangre empuja las paredes de las arterias es demasiado alta. Según la Cleveland Clinic, este esfuerzo adicional obliga al corazón a trabajar más, lo que con el tiempo puede causar daños en los vasos sanguíneos, infartos, derrames cerebrales o enfermedades renales. Lo preocupante es que muchas personas la padecen sin saberlo. Por eso se le llama el “asesino silencioso”: puede avanzar durante años sin mostrar síntomas evidentes. Hipertensión arterial: cómo prevenir y controlarla eficazmente 1. Reconoce los síntomas (aunque a veces no los haya) En la mayoría de los casos, la hipertensión no da señales visibles. Sin embargo, cuando los valores son muy elevados, pueden aparecer síntomas como: Dolor de cabeza intenso

Mareos o visión borrosa

Dificultad para respirar

Dolor en el pecho

Palpitaciones o sensación de cansancio extremo Si la presión llega a 180/120 mmHg o más, puede tratarse de una crisis hipertensiva, una emergencia médica que requiere atención inmediata.

2. Conoce los tipos de hipertensión Existen dos formas principales: Hipertensión primaria: está relacionada con factores genéticos, la edad y el estilo de vida. Hipertensión secundaria: surge por otra causa médica (como enfermedad renal o alteraciones hormonales) o por el consumo de ciertos medicamentos o sustancias. También existen variantes como la hipertensión de bata blanca (solo se eleva en el consultorio) o la hipertensión enmascarada (normal ante el médico, pero alta en casa). 3. Aprende cómo se diagnostica El diagnóstico se realiza midiendo la presión arterial en distintas ocasiones. Si los valores superan los 130/80 mmHg de forma constante, los médicos suelen confirmar la hipertensión. En casa, puedes usar un tensiómetro digital validado para llevar un registro y compartirlo con tu profesional de salud.

4. Mantén un peso saludable Bajar unos pocos kilos puede marcar una gran diferencia. Según la Mayo Clinic, por cada kilogramo que pierdes, tu presión puede disminuir aproximadamente 1 mmHg. Además, reducir la grasa abdominal ayuda a mantener las arterias sanas.

5. Haz ejercicio regularmente La actividad física es una de las medicinas más efectivas. Caminar, nadar o andar en bicicleta al menos 30 minutos al día puede bajar la presión de 5 a 8 mmHg. Lo importante es moverse de forma constante.

6. Adopta una dieta saludable Sigue planes alimenticios como la dieta DASH o la mediterránea, basadas en frutas, verduras, granos integrales y lácteos bajos en grasa. Evita los alimentos ultraprocesados y el exceso de azúcar.

7. Reduce el sodio y aumenta el potasio Limita la sal a menos de 1,500 mg diarios. Sustituye el salero por hierbas y especias naturales. Por otro lado, incorpora alimentos ricos en potasio —como plátanos, aguacates o papas con piel— para equilibrar los efectos del sodio. 8. Descansa bien cada noche Dormir menos de siete horas de forma crónica puede elevar la presión. Mantén horarios regulares, evita las pantallas antes de dormir y procura un ambiente oscuro y fresco.

9. Controla el estrés El estrés prolongado eleva la presión y afecta el corazón. Dedica tiempo a respirar profundamente, hacer actividades relajantes o simplemente desconectarte del trabajo.

10. Evita el tabaco y modera el alcohol Fumar endurece las arterias y eleva la presión de forma inmediata. Dejarlo es uno de los pasos más poderosos para cuidar tu salud. En cuanto al alcohol, lo ideal es limitarse a una bebida al día en mujeres y dos en hombres.