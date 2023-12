Hillary Brown quería una cirugía estética y su esposo la operó; terminó muerta

La mujer quería someterse al procedimiento estético y no dudó en poner su cuerpo en manos de su esposo, Ben Brown, quien es cirujano estético.

Ante los hechos, su esposo no dudó en acceder y él mismo terminó realizando la operación quirúrgica, sin pensar en que saldría mal.

Ellos, declararon que quieren saber qué fue lo que le pasó a su hija, puesto que se encontraba en perfecto estado de salud y no comprenden la situación.

«Quiero una respuesta»

Ante los hechos, declararon que desean esperar las respuestas sobre la cirugía y lo que causó la muerte de su hija, por lo que exigen respuestas.

«Queremos respuestas y no las hemos recibido. No quiero dinero. No quiero nada. Todo lo que quiero es una respuesta porque creo que se lo debemos a mi hija», señaló Marty.

La familia de Hillary Brown está enfrentando un dolor inimaginable, y los amigos y la comunidad local se han unido para brindar apoyo en estos momentos difíciles.

Por otra parte, el Dr. Brown escribió palabras sobre lo sucedido en redes sociales dictaminando que «su cerebro no funcionó» después de que su corazón volvió.