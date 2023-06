Pato Levy: «A mi madre yo le mentí»

«El pronóstico era que no era una enfermedad que se iba a curar pero que podía tratarse, pero a mi madre yo le mentí, porque ella decía que lo que te mata es el diagnóstico», reveló el hijo de Talina a los medios de comunicación sobre la leucemia que le fue diagnosticada a la comunicadora.

Sin embargo, los estragos de la enfermedad se comenzaron hacer presentes rápidamente y su condición se volvió aún más grave y dolorosa: «El viernes le empezó a doler el cuerpo, las piernas los brazos, leí las instrucciones de la inyección, decía que una de las reacciones podía ser dolor de huesos, pero el sábado por la mañana me dijo ‘ya no aguanto llévame al hospital’, y fue cuando me la llevé».