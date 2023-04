Tras la lectura de cargos en contra de Donald Trump, además de confirmarse que el expresidente de los Estados Unidos se declaró no culpable, sus hijos rompieron el silencio y rindieron las primeras declaraciones al instante en que su padre se encontraba al interior de la Gran Corte de Manhattan. El primero fue Eric, quien pidió la libertad de su padre con un hashtag.

Después de la última campaña para la presidencia, Ivanka había decidido alejarse de su padre y se rumoreó de una aparente discusión en contra del expresidente Trump. Por ello, la visita de la empresaria y socialité marcó un claro gesto de apoyo y unión, según indicó el portal de noticias Page Six. Archivado como: Hijos Donald Trump

Hijos Donald Trump: ¿Contradijo sus palabras?

Días antes de su visita a Mar-a-Lago, donde no fue fotografiada, Ivanka Trump dejó en claro su posicionamiento al respecto, señalando el amor que le tiene su padre y su espíritu nacionalista, salió a la luz. Ella, señaló que le dolían las declaraciones y por supuesto, el daño que se está realizando a Estados Unidos. Archivado como: Hijos Donald Trump

“Amo a mi padre y amo a mi país. Hoy, me duele por los dos. Agradezco las voces de todo el espectro político que expresan apoyo y preocupación”, fueron las palabras que compartió en Instagram, en días pasados. Un mes antes de esta declaración, una fuente le dijo a Page Six que la hija de Trump quería “estar fuera de esto”, cuando se dio a conocer la acusación -no oficial en ese instante- en contra del político.