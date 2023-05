Hijos del “Chapo” Guzmán mandan carta a la periodista Azucena Uresti

Tal y como se lee, la periodista Azucena Uresti dio a conocer la carta que los 3 hijos del Chapo Guzmán le mandaron para que la leyera, en ella, los hijos del capo buscan “limpiar su imagen” señalando que ellos no se han visto en varias actividades ilícitas que el gobierno de Estados Unidos señala.

Hijos del Chapo aseguran en la carta a Azucena que no están involucrados con el Cártel de Sinaloa

Además de señalar que no están involucrados en el tráfico de fentanilo en Estados Unidos, Los Chapitos escribieron en la supuesta carta que no están involucrados con el Cártel de Sinaloa, ni son la cabeza del grupo, ni están interesados en serlo, agregan, sin embargo, no descartan que existan más grupos delictivos que operen en la zona.

“Del Cártel de Sinaloa no somos la cabeza ni estamos interesados en serlo, lo que sí existe es un sinnúmero de grupos pequeños y grandes que tienen una base de operaciones en el estado o son integrados por personas de Sinaloa y operan en gran parte del país o incluso en otras partes del mundo.”, se lee en el escrito.