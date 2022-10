Christopher Levy conmociona a todos reapareciendo como nunca antes

El hijo de William Levy ya no es un niño y su físico lo demuestra

¿Está idéntico a su papá o a Elizabeth Gutiérrez?

El hijo de William Levy que se dedica al beisbol, Christopher, reapareció como nunca antes lo había visto el público del actor cubano, confirmando las sospechas que todos tenían sobre el joven, quien demostró ya no es un niño, sino todo un hombre, pues el físico no miente y en una serie de videos y fotografías es más que evidente.

¿Se parece más a William Levy o a su mamá Elizabeth Gutiérrez? El joven es el orgullo del protagonista de telenovelas como ‘Sortilegio’ y ‘Cuidado con el Ángel’ y lo demuestra compartiendo videos de los entrenamientos de Christopher quien sin duda deja ver que es todo un deportista y ya no queda nada del niño inocente.

Christopher, hijo de William Levy reaparece como nunca antes

Mediante un reciente video de William Levy, se puede ver cómo su hijo está entrenando beisbol sin playera y es evidente que es todo un deportista lo que sin duda hizo que fuera comparado con el actor cubano quien también eleva la temperatura con un físico fuerte e imponente, por lo que se dice que Christopher está siguiendo sus pasos.

El actor escribió: “@christopherlevy#beastmode #smoothoperator Oh The Larceny: Another Level (en modo bestia, en otro nivel)”, en el video donde aparecen varios partidos de beisbol del joven quien es todo un galán y aparte buen deportista, sin embargo, su físico ya cambió y ¿se asemeja más a su padre o a su famosa mamá?