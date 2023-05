A través de la cuenta oficial del famoso programa de ‘Chisme No Like’ dentro de la plataforma de Instagram, comenzó a circular un video en donde Michelle Castro, hijo de la estrella de la televisión de una vez por todas aclaró los supuestos rumores de brujería hacía Yolanda Andrade. Archivado como. Hijo Verónica Castro brujería.

Michelle, hijo de Verónica Castro rompe el silencio sobre supuesta brujería de su madre

«Realmente es ridículo, hasta se ríe y dice ‘ahora me adjudican este tipo de cosas’, cuando ella da vuelta de hoja y punto y a parte… Ella no le desea el mal a nadie», reveló Michelle Castro sobre su madre en un breve video que comenzó a circular en la cuenta de ‘Chisme No Like’ en Instagram.

Mientras que dentro del canal de 'El Mich Tv' dentro de la plataforma de YouTube fue publicado el video del encuentro que Michelle Castro tuvo con diferentes medios de comunicación y donde dio más detalles sobre los rumores que rodean a su madre, «La verdad es que enemigos no tiene, no tiene problemas con nadie… de repente pues que le tiren una por acá y por allá pues no sé que sentirá ella».