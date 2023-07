Hijo de Mariana Levy revela que su padre no lo apoya para ‘vivir’

«Me han ayudado en todo, su esposa me invita a comer a casa, voy y lavo mi ropa ahí, estoy con… pues mis hermanitos, o sea, son los hermanos de María, pero yo los considero como mis hermanitos, me caen muy bien, juego con ellos. La verdad han sido un gran apoyo ahorita», contó José Emilio en Ventaneando.

Hijo Mariana Levy padre: Dolido con su padre

Al ser cuestionado sobre si alguna vez pensó que el histrión le ayudaría, Fernández dijo: “nunca, nunca me imaginé que fuéramos a tener una relación, me di cuenta de que es alguien que realmente si me quiere y que me apoya sin importar qué y se lo agradezco con todo el corazón”.

Tras confirmar que la orden de aprehensión contra su padre José María Fernández “El Pirru” quedó inactiva al irse de su casa, el joven confesó: “Me duele mucho decir que mi papá no me hace bien, me duele en el corazón, pero vas creciendo y te vas dando cuenta de las cosas”. VER VIDEO COMPLETO AQUÍ.